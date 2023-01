Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Bedrohung am Stuttgarter Hauptbahnhof

Stuttgart (ots)

Zu einer Körperverletzung und einer Bedrohung mit einer Softairwaffe ist es am gestrigen Abend (09.01.2023) am Stuttgarter Hauptbahnhof gekommen. Am gestrigen Montag kam es am Stuttgarter Hauptbahnhof bisherigen Informationen zufolge zunächst zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 49 Jahre alten Mann und seiner gleichaltrigen Bekannten, in deren Verlauf der ungarische Staatsangehörige die 49-Jährige geschlagen haben soll. Gegen 19:40 Uhr soll die Frau dann wiederrum ihren Begleiter mit einer Softairwaffe im Bereich der Bahnhofsmission des Hauptbahnhofes bedroht haben, ohne hierbei jedoch den Abzug zu betätigen. Mehrere alarmierte Streifen der Bundespolizei konnten die beiden ungarischen Staatsangehörigen noch vor Ort feststellen und auf die Dienststelle verbringen. Die Softairpistole wurde sichergestellt und die Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts der Bedrohung und Körperverletzung aufgenommen.

