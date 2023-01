Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Einkaufswagen von S-Bahn erfasst

Esslingen-Altbach (ots)

In der gestrigen Montagnacht (09.01.2023) erfasste eine S-Bahn einen auf die Gleise gestellten Einkaufswagen am Altbacher Bahnhof. Bisherigen Erkenntnissen zufolge stellte ein bislang unbekannter Täter in der gestrigen Nacht einen Einkaufswagen in den Gleisbereich des Altbacher Bahnhofs und entfernte sich daraufhin in bislang unbekannte Richtung. Eine einfahrende S-Bahn der Linie S1 erfasste daraufhin gegen 23:30 Uhr den Einkaufswagen und zerstörte diesen. Reisende wurden durch den Vorfall bisherigen Informationen zufolge nicht verletzt, der Zug selbst und die Gleisanlagen wurden lediglich leicht beschädigt. Die wegen des Verdachts des Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelnde Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang: Aufgelegte Hindernisse können einen Zug zur Entgleisung bringen. Durch umherfliegende Gegenstände gefährden die Täter nicht nur sich selbst massiv, sondern vor allem auch Zugpassagiere und wartende Reisende.

