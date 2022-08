Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Benningen am Neckar: Motorradfahrer flüchtet vor der Polizei

Ludwigsburg (ots)

Bereits am vergangenen Freitag gegen 17:00 Uhr kam es im Bereich Benningen am Neckar zu einem Vorfall mit einem noch unbekannten Motorradfahrer. Eine Streifenwagenbesatzung stellte zunächst ein weißes Geländemotorrad ohne Kennzeichen fest, welches ihr auf dem Fahrradweg parallel zur Landesstraße 1138 zwischen Freiberg am Neckar und Benningen am Neckar entgegenkam. Als die Polizeibeamten den Streifenwagen wendeten, um das Motorrad einer Kontrolle zu unterziehen, beschleunigte der Motorradfahrer und bog von dem Fahrradweg zunächst in die Theodor-Heuss-Straße in Benningen ab. Da er dort in eine Sackgasse einfuhr, wendete der Unbekannte das Motorrad und fuhr auf die Polizeibeamten zu, die den Streifenwagen verlassen hatten. Die Beamten versuchten, den Motorradfahrer zu stoppen, der Unbekannte konnte seine Fahrt jedoch dennoch fortsetzen und raste mit hoher Geschwindigkeit rücksichtslos über den stark frequentierten Fahrradweg in Fahrtrichtung Freiberg am Neckar. In der Folge fuhr der Motorradfahrer über Wiesengrundstücke und ein abgeerntetes Feld, überquerte die Landesstraße 1138 über die Böschung und flüchtete in das Industriegebiet Untere Wörth, wo sich seine Spur schließlich verlor. Der Motorradfahrer trug einen schwarzen Motocross-Helm mit Aufklebern und einer Schutzbrille, ein weißes T-Shirt und gelbe Handschuhe. Das Polizeirevier Marbach am Neckar hat die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter Tel. 07144 900-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell