LPI-SLF: Mehrere Ordnungswidrigkeiten und Mängel bei stationärer Verkehrskontrolle festgestellt

Frankenblick (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Wohnhausbrand in Frankenblick entsandt. Als alle Alarmierten kurz nach 03:30 Uhr in der Steinacher Straße eintrafen, wurde festgestellt, dass mutmaßlich ein im Erdgeschoss befindlicher Elektroherd mit dem Brandausbruch im Zusammenhang stehen könnte- die Ermittlungen dazu dauern jedoch an und werden durch die KPI Saalfeld geführt. ...

