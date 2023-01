POL-GF: Zeugensuche nach Beleidigung

Gifhorn (ots) - Zu einer Verkehrsunfallflucht ist es am Montag, den 09.01.2023, in der Zeit zwischen 13:00 und 13:30 Uhr, auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Braunschweiger Straße Nr. 33 in 38518 Gifhorn gekommen. Der Geschädigte parkte seinen Skoda Octavia auf dem genannten Parkplatz. Als er zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er einen Schaden im Bereich des hinteren rechten Kotflügels fest. Der ...

