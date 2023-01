POL-GF: Vorfahrtsverstoß deckt Trunkenheitsfahrt auf

Hillerse (ots) - Am Dienstag, den 10.01.2023, gelangte mindestens ein bislang unbekannter Täter im Zeitraum zwischen 15:00 und 19:55 Uhr, durch Aufhebeln eines Fensters, in ein Einfamilienhaus im Mittelweg in Hillerse. Hier entwendete der oder die Täter Uhren und Schmuck in bislang unbekannter Höhe. Wer im Bereich des Mittelweg verdächtige Fahrzeuge oder Personen beobachtet hat, wende sich bitte an die Polizei Gifhorn ...

mehr