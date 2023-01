Brome (ots) - Bereits am Donnerstag, den 05.01.2023, im Zeitraum zwischen 17:00 bis 18:00 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz des dortigen Supermarktes, in der Braunschweiger Str. 48, 38465 Brome, geparkter VW Golf beschädigt. Dieser stand in der angegebenen Zeit ordnungsgemäß und vorwärts eingeparkt, in einer Parkfläche bei den Einkaufswagen. Vermutlich beim Ausparken beschädigte ein bislang unbekannter ...

