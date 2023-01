Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Gifhorn (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht ist es am Montag, den 09.01.2023, in der Zeit zwischen 13:00 und 13:30 Uhr, auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Braunschweiger Straße Nr. 33 in 38518 Gifhorn gekommen.

Der Geschädigte parkte seinen Skoda Octavia auf dem genannten Parkplatz. Als er zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er einen Schaden im Bereich des hinteren rechten Kotflügels fest.

Der Unfallverursacher touchierte mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken den roten Skoda Octavia des Geschädigten und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Die Polizei Gifhorn sucht Zeugen, die den Unfallverursacher beobachtet haben oder Hinweis zu diesem geben können. Hinweise bitte unter 05371 9800 an die Polizei Gifhorn.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell