POL-RBK: Bergisch Gladbach - 18-jähriger Pedelec-Fahrer nach Alleinunfall schwer verletzt

Bergisch Gladbach (ots)

In der Nacht zu Neujahr (01.01.) fiel einer Streifenwagenbesatzung gegen 03:50 Uhr ein offenbar gestützter Pedelec-Fahrer in der Odenthaler Straße auf.

Der 18-jährige Bergisch Gladbacher lag auf dem Asphalt neben seinem Pedelec. Er war ansprechbar, zeigte jedoch deutliche Anzeichen eines vorhergehenden Alkoholkonsums.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Außerdem führte der Beschuldigte eine Schreckschusswaffe mit sich, für die er keine Erlaubnis vorweisen konnte.

Der Bergisch Gladbacher gab an, den Radweg aus Richtung Odenthal kommend befahren zu haben. Plötzlich musste er in Höhe der Einmündung Am Heidetor stark bremsen und stürzte in Folge dessen auf den Asphalt.

Zur Unfallörtlichkeit wurde ein Rettungswagen hinzugezogen, der den Schwerverletzten nach einer Erstbehandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus zur stationären Aufnahme brachte. Dort musste sich der Beschuldigte zudem einer angeordneten Blutprobenentnahme unterziehen.

Auf den 18-Jährigen kommen nun Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz zu. Das Pedelec wurde durch die Polizei sichergestellt. (st)

