POL-RBK: Bergisch Gladbach - Täter bei Einbruch in Kiosk gefilmt

Bergisch Gladbach (ots) - Zwei Wohnungseinbrüche in Bergisch Gladbach wurden der Polizei am Donnerstag (29.12.) gemeldet. In Bensberg sind unbekannte Täter in der Zeit von Mittwoch (28.12.) 17:30 Uhr bis Donnerstag (29.12.) 12:20 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Kardinal-Schulte-Straße eingebrochen. Hier wurde eine Terrassentür aufgehebelt und ...

mehr