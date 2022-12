Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Wohnungseinbrüche in Bensberg und Bockenberg

Bergisch Gladbach (ots)

Zwei Wohnungseinbrüche in Bergisch Gladbach wurden der Polizei am Donnerstag (29.12.) gemeldet.

In Bensberg sind unbekannte Täter in der Zeit von Mittwoch (28.12.) 17:30 Uhr bis Donnerstag (29.12.) 12:20 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Kardinal-Schulte-Straße eingebrochen. Hier wurde eine Terrassentür aufgehebelt und etliche Schränke und Schubladen in mehreren Wohnräumen nach Wertgegenständen durchsucht. Ob auch etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

In Bockenberg fand der Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Reginharstraße am Donnerstag (29.12.) zwischen 17:00 Uhr und 18:20 Uhr statt. Nachdem unbekannte Täter eine Balkontür aufgehebelt hatten, durchsuchten sie die gesamte Wohnung und stahlen nach ersten Erkenntnissen Bargeld und Schmuck in einem unteren vierstelligen Wert.

In beiden Fällen wurde durch die Polizei eine Strafanzeige aufgenommen und eine Spurensicherung durchgeführt. Zeugenhinweise zu beiden Einbrüchen nimmt das Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell