Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Tageswohnungseinbruch in Moitzfeld

Bergisch Gladbach (ots)

Am Mittwoch (28.12.) brachen unbekannte Täter zwischen 12:00 Uhr und 19:30 Uhr in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Straße Im Finkenschlag ein. Nachdem die Einbrecher sämtliche Wohnräume in allen Etagen durchsucht hatten, entwendeten sie nach ersten Erkenntnissen einen dreistelligen Bargeldbetrag sowie hochwertigen Schmuck im unteren fünfstelligen Bereich.

Zunächst versuchten die Täter vermutlich, die Hintertür des Hauses aufzuhebeln. Die Polizei konnte hier deutliche Hebelmarken feststellen, die Tür blieb jedoch verschlossen. Anschließend wurde die zur Straße ausgerichtete Hauseingangstür aufgehebelt, wodurch diese stark beschädigt wurde.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und veranlasste eine Spurensicherung. Bei möglichen Hinweisen zu diesem Einbruch wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei Rhein-Berg. (ch)

