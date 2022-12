Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Tatverdächtiger nach Raub auf Tankstelle festgenommen - weiterer Tatverdächtiger flüchtig

Rösrath (ots)

Am Montag (26.12.) wurde gegen 17:25 Uhr eine Tankstelle an der Kölner Straße überfallen. Nach jetzigem Ermittlungsstand erbeutete ein männlicher Tatverdächtiger einen unteren vierstelligen Bargeldbetrag, nachdem er einer Tankstellenmitarbeiterin Reizstoff ins Gesicht sprühte und ihr eine Waffe vorhielt. Die Frau musste zur ambulanten Behandlung von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden.

Im Rahmen der Fahndung trafen Polizeibeamte im Grenzgebiet zu Köln auf der Rösrather Straße einen möglichen Tatverdächtigen an und nahmen diesen vorläufig fest. Eine zweite Person soll laut Zeugenaussagen einige hundert Meter weiter in Richtung Rösrath sein mitgeführtes Fahrrad in ein Gebüsch geworfen haben und fußläufig in ein Waldgebiet gelaufen sein. Das Fahrrad wurde von der Polizei aufgefunden und sichergestellt, die flüchtige Person konnte bislang auch unter Zuhilfenahme eines Polizeihubschraubers und eines Diensthundes nicht aufgefunden werden.

Die Kriminalpolizei hat noch am selben Abend die Ermittlungen aufgenommen. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell