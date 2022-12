POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbruch in Erdgeschosswohnung

Bergisch Gladbach (ots) - Anfang der Woche kam es zu zwei Einbrüchen in Cafés in der Stadtmitte und in Refrath. Bereits am Montag (19.12.) fiel der Besitzerin beim Betreten ihres Cafés auf der Buchmühlenstraße gegen 22:40 Uhr auf, dass zwei Fenster offen standen. Am nächsten Morgen (20.12.) gegen 09:00 Uhr musste sie dann feststellen, dass die Ladenkasse im Verkaufsraum inklusive eines niedrigen dreistelligen ...

