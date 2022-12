Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zwei Einbrüche in Cafés

Bergisch Gladbach (ots)

Anfang der Woche kam es zu zwei Einbrüchen in Cafés in der Stadtmitte und in Refrath.

Bereits am Montag (19.12.) fiel der Besitzerin beim Betreten ihres Cafés auf der Buchmühlenstraße gegen 22:40 Uhr auf, dass zwei Fenster offen standen. Am nächsten Morgen (20.12.) gegen 09:00 Uhr musste sie dann feststellen, dass die Ladenkasse im Verkaufsraum inklusive eines niedrigen dreistelligen Bargeldbetrages gestohlen wurde.

Die Polizei stellte deutliche Hebelmarken an einem der Fenster fest und verständigte den Erkennungsdienst, um eine Spurensicherung durchzuführen.

Am selbigen Morgen wurde die Polizei gegen 09:20 Uhr zu einem weiteren Einbruch in ein Café in der Straße Kirchplatz im Stadtteil Refrath gerufen.

Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Montag (19.12.) 16:00 Uhr und Dienstag (20.12.) 08:40 Uhr durch das Aufhebeln der Notausgangstüre Zutritt zum Café und entwendeten eine Geldbörse inklusive eines niedrigen dreistelligen Bargeldbetrages. Auch in diesem Fall veranlasste die Polizei eine Spurensicherung.

Zeugenhinweise zu diesen zwei Einbrüchen nimmt die Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell