POL-DA: Darmstadt: Offenstehendes Fenster lockt Kriminellen an

Täter steigt in Wohnung ein und macht Beute

Darmstadt (ots)

Ein noch unbekannter Täter hat am Sonntag (28.8.) in der Zeit zwischen etwa 19.45 Uhr und 20.30 Uhr das halb offenstehende Fenster einer Wohnung in der Barkhaustraße genutzt und sich über diesen Weg Zugang zu den Räumen verschafft. Auf der Suche nach Wertgegenständen wurde er fündig und entwendete unter anderem einen Laptop. Der Schaden wird derzeit auf rund 2000 Euro geschätzt. Das Kommissariat 21/22 von der Darmstädter Kriminalpolizei ist mit der Aufklärung der Tat betraut und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können. Unter der Rufnummer 06151/969-0 sind die Beamten für alles Sachdienliche zu erreichen.

