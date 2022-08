Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Polizei ermittelt nach Wohnungseinbruch

Täter entwenden Geld, Kleidung und Teppich

Wer hat den Abtransport bemerkt?

Darmstadt (ots)

Am Sonntag (28.8) haben Kriminelle in der Zeit zwischen 12.15 Uhr und 15.30 Uhr ihr Unwesen in der Hermannstraße getrieben und sich gewaltsam Zugang zu einer Erdgeschosswohnung verschafft. Sie hebelten die Eingangstür auf und durchwühlten im Anschluss die Räume. Dabei fiel den Tätern eine Geldkassette, eine Lederjacke und ein Teppich in die Hände. Mit der Beute traten sie die Flucht an. Der Gesamtschaden wird derzeit auf mindestens 720 Euro geschätzt. Das Kommissariat 43 in Darmstadt ist mit den Ermittlungen zu diesem Fall betraut und sucht Zeugen mit Hinweisen. Möglicherweise wurde der Abtransport bemerkt? Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Beamten zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell