Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Katalysator von Opel abmontiert

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Auf den Katalysator eines grauen Opels, der in der Sauerweinstraße parkte, hatten es noch unbekannte Diebe in der Zeit zwischen Freitagabend (26.8) und Samstagmorgen (27.8.) abgesehen. Das Kommissariat 43 in Darmstadt ermittelt wegen des Verdachts des Diebstahls und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell