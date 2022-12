Bergisch Gladbach (ots) - Am Mittwoch (28.12.) brachen unbekannte Täter zwischen 12:00 Uhr und 19:30 Uhr in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Straße Im Finkenschlag ein. Nachdem die Einbrecher sämtliche Wohnräume in allen Etagen durchsucht hatten, entwendeten sie nach ersten Erkenntnissen einen dreistelligen Bargeldbetrag sowie hochwertigen Schmuck im unteren fünfstelligen Bereich. Zunächst versuchten die ...

mehr