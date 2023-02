Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Tag der Verkehrssicherheit

Landkreis Saale-Orla (ots)

Am 24.02.2023 führte die Polizei von 06:00 Uhr bis 13:15 Uhr im Bereich des Landkreises Saale-Orla an sechs Stellen Verkehrskontrollen mit zusätzlicher Messung der gefahrenen Geschwindigkeit durch. Unter anderem wurde in der Ortslage Ruppersdorf, in Ebersdorf auf der Höhe des Kindergartens "Wirbelwind" und in der Ortslage Dobareuth in Richtung Gefell kontrolliert.

In Ruppersdorf wurden fünf Geschwindigkeitsverstöße registriert. In Ebersdorf kam es zu sechs Überschreitungen der dort erlaubten 30 km/h. Ein Verkehrsteilnehmer war dort sogar mit 65 km/h unterwegs. Des Weiteren hatte ein Fahrzeugführer, welcher die Höchstgeschwindigkeit in Ebersdorf überschritt, keine gültige Fahrerlaubnis. In Dobareuth wies man insgesamt 11 Lkw aufgrund eines Durchfahrtsverbotes ab, welche in Richtung Gefell fahren wollten. Auch dort wurde ein Fahrer mit seinem Pkw mit einer deutlich überhöhten Geschwindigkeit von 95 km/h bei erlaubten 50km/h gemessen.

An allen sechs Kontrollstellen wurden weiterhin jeweils mehrere Mängelscheine beziehungsweise Kontrollaufforderungen ausgestellt. Insgesamt wurde an dem Tag durch die Kräfte der Polizei 94 Pkw und 11 Lkw kontrolliert.

