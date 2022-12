Polizei Wuppertal

POL-W: W - Unfall auf Lenneper Straße - Eine Person verletzt

Wuppertal (ots)

Am 05.12.2022 kam es gegen 15:40 Uhr zu einem Unfall auf der Lenneper Straße, bei dem eine Person schwer verletzt und drei Autos beschädigt wurden. Ein 19-jähriger Volvo-Fahrer fuhr auf der Lenneper Straße in Richtung Wuppertal, als er aus noch ungeklärter Ursache, in den Gegenverkehr kam und dort mit seinem Fahrzeug mit dem Mazda einer 52-Jährigen kollidierte. In Folge des Aufpralls drehte sich der Mazda auf das Dach und rutschte gegen einen VW, welcher von einem 30-Jährigen gefahren wurde. Der Mazda war so stark beschädigt, dass es der Fahrerin nicht möglich war, ihr Fahrzeug selbstständig zu verlassen. Die schwer verletzte 52-Jährige musste durch die Feuerwehr aus dem Auto geborgen werden. Sie wurde durch die Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Die anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von circa 10.000 Euro. Für den Zeitraum der Rettungs- und Unfallaufnahmemaßnahmen war ein Teil der Lenneper Straße vollgesperrt. (rb)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell