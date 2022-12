Polizei Wuppertal

POL-W: SG - Verkehrsunfall in Solingen - Fußgängerin verstirbt am Folgetag im Krankenhaus

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Freitagabend (02.12.2022, 21:45 Uhr) kam es in Solingen zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Eine 63-Jährige überquerte nach bisherigen Erkenntnissen die Friedrichstraße, als es zum Zusammenstoß mit dem Opel eines 37-Jährigen kam, der von der Saarstraße kam und seine Fahrt auf der Friedrichstraße in Richtung Weyersberger Straße fortsetzen wollte. Die 63-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Der Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus, wo sie am Folgetag verstarb. Ob der Tod der Frau in ursächlichem Zusammenhang mit dem Unfall steht, ist Gegenstand der Ermittlungen des Verkehrskommissariates. (sw)

