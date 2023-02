LPI-SLF: Diebstahl einer Simson S51 auf dem Parkplatz des Lidl

Saalfeld (ots) - Am Samstag, den 25.02.2023 stellte ein 65-Jähriger einen Einbruch in seine Garage fest. Die Garage befindet sich in der Straße In der Flut in Saalfeld. Der unbekannte Täter hebelte die Tür zur Garage auf und verschaffte sich so Zugang. Gemeinsam mit den eingesetzten Polizisten konnte festgestellt werden, dass 4 Pkw-Räder und ein Notstromaggregat gestohlen wurden. Der Wert des Diebesguts wird auf 400 ...

