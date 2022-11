POL-HA: Auffahrunfall mit Verletztem in der Leimstraße

Hagen-Mittelstadt (ots) - Am Mittwoch, 09.11.2022, kettete ein 31-Jähriger sein E-Bike gegen 21:30 Uhr an einem Bauzaun in der Elberfelder Straße an. Dort besuchte er ein Café, welches er gegen 23:40 Uhr wieder verließ. Sein Fahrrad war zu diesem Zeitpunkt bereits verschwunden. Ein Zeuge berichtete ihm von drei Jugendlichen, die mit einem E-Bike kurz zuvor in Richtung Altenhagen fuhren. Sie konnten das Rad schlecht ...

mehr