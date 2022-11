Polizei Hagen

POL-HA: Einbruchsversuch am Tage - Die dunkle Jahreszeit lockt Ganoven in den Pivitt

Hagen-Boele (ots)

Am Donnerstag, 10.11.2022, verließ eine Frau in der Straße Pivitt gegen 14:45 ihr Einfamilienhaus. Gegen 18:20 Uhr kehrte ihr Mann zurück und musste feststellen, dass eine Terrassentür und ein Fenster Hebelmarken aufwiesen. In dem Fenster steckte ein Holzstab. Da die Türen und das Fenster gut gesichert waren, gelang es den Einbrechern nicht, in das Haus einzudringen. In der dunklen Jahreszeit steigen erfahrungsgemäß die Fälle der Tageseinbrüche. Gauner fühlen sich im Schutze der Dunkelheit sicherer. Das Kriminalkommissariat für Prävention und Opferschutz berät Sie gerne zum Thema Einbruchsschutz und wie Sie ihr Zuhause sicherer gestalten können. Vereinbaren Sie dazu einen Termin mit unseren technischen Beratern unter 02331 986 1536 oder - 1531. (hir)

