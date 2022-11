Polizei Hagen

POL-HA: Mann auf kurz zuvor gestohlenem E-Bike erwischt

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Mittwoch, 09.11.2022, kettete ein 31-Jähriger sein E-Bike gegen 21:30 Uhr an einem Bauzaun in der Elberfelder Straße an. Dort besuchte er ein Café, welches er gegen 23:40 Uhr wieder verließ. Sein Fahrrad war zu diesem Zeitpunkt bereits verschwunden. Ein Zeuge berichtete ihm von drei Jugendlichen, die mit einem E-Bike kurz zuvor in Richtung Altenhagen fuhren. Sie konnten das Rad schlecht bedienen. Als der Zeuge sie ansprach, sagte einer: "Komm, schnell weg hier.". Einige Stunden später, gegen 3:30 Uhr, fiel einer Polizeistreife ein Mann in der Körnerstraße auf. Er fuhr auf dem gestohlenen E-Bike. Der 35-Jährige behauptete, dass er das Fahrzeug von einem Unbekannten überreicht bekommen habe. Das E-Bike wurde an den Besitzer zurückgegeben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (hir)

