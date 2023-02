Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen - eine leichtverletzte Person

Wallhausen (ots)

Am Dienstag, 14.02.2023 gegen 16:55 Uhr befuhr ein 19-Jähriger mit seinem PKW die K50 aus Richtung Sommerloch kommend in Fahrtrichtung Wallhausen. In einer Rechtskurve verlor er vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Fahrzeug drehte sich und kollidierte auf der Gegenfahrbahn mit dem entgegenkommenden PKW einer 66-Jährigen. Im Anschluss kam der PKW des 19-Jährigen neben der Fahrbahn zum Stehen. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die Fahrerin des entgegenkommenden PKW blieb unverletzt. Während der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Unfallörtlichkeit durch die Freiwillige Feuerwehr Wallhausen abgesichert. Die Fahrbahn musste kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt werden.

