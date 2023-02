Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Trickdiebe geben sich als Handwerker aus - Die Polizei warnt

Bad Kreuznach (ots)

Am Mittwoch, 08.02.2023 gegen 14-15 Uhr klingelte eine männliche Person an der Wohnungstür des lebensälteren Geschädigten in der Badeallee und gab sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus. Er müsste eigenen Angaben nach aufgrund von Rostproblemen die Wasserleitungen überprüfen. Unter diesem falschen Vorwand wurde er in die Wohnung gelassen. Hier ließ der Täter den Geschädigten circa 10 Minuten lang im Badezimmer das Wasser auf- und abdrehen. In dieser Zeit dürfte ein weiterer Mittäter durch die offenstehende Wohnungstür die Wohnung des Geschädigten betreten haben. In der Folge gelang es den Tätern, Wertgegenstände im Gesamtwert von ca. 20.000EUR zu entwenden.

Die Geschädigte beschreibt den Handwerker wie folgt: ca. 45 Jahre alt, 1,70- 1,75 m groß, normale bis leicht kräftige Statur, sehr kurze braungraue Haare, trug keinen Bart, längliches Gesicht. Der Mann sprach Deutsch ohne erkennbaren Akzent. Er soll eine dunkelblaue Hose und einen dunkelblauen Pullover sowie Sportschuhe getragen haben. Nach Verlassen der Wohnung entfernte sich der Tatverdächtige in Richtung Dr. Karl-Aschoff-Straße. Der Mittäter blieb unerkannt.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei eindringlich, an der Haustür stets Vorsicht walten zu lassen. Das Ziel der Täter ist es, unter einem Vorwand in die Wohnung ihrer Opfer zu gelangen, um Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände zu entwenden. Um sich vor Trickdiebstahl und Trickbetrug zu schützen, sollte man folgendes beachten: Geben Sie keine Einzelheiten zu finanziellen Verhältnissen preis. Lassen Sie niemals Unbekannte in Ihre Wohnung. Lassen Sie nur dann Handwerker oder andere Personen in die Wohnung, wenn Sie diese selbst beauftragt haben oder sie vom Vermieter oder der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Im Zweifel vergewissern Sie sich bei der zuständigen Stelle über die Richtigkeit des Besuchs. Wenn Sie einen Verdacht schöpfen, verständigen Sie ohne zu zögern die Polizei.

Die Kriminalpolizei Bad Kreuznach sucht Zeugen, die in Bezug auf den oben genannten Sachverhalt verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können.

