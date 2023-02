Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Radfahrer

Bad Kreuznach (ots)

Am Dienstag, 14.02.2023 gegen 17:30 Uhr befuhr eine 56-Jährige mit ihrem PKW die Bosenheimer Straße in Bad Kreuznach aus Richtung KH-Bosenheim kommend in Fahrtrichtung Stadtmitte. Sie beabsichtigte nach rechts auf ein dortiges Firmengelände abzubiegen. Beim Abbiegevorgang übersah sie den in gleicher Richtung, ordnungsgemäß auf dem Fahrradweg, fahrenden 37-jährigen Fahrradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem PKW und dem Fahrrad. Der Radfahrer stürzte daraufhin und wurde leicht verletzt. Er wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die PKW-Fahrerin blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Bedingt durch die Verkehrsunfallaufnahme kam es stadteinwärts zu einem leichten Rückstau.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell