POL-UL: (HDH) Gerstetten - Vorfahrt missachtet

Nicht aufgepasst hatte am Montag ein Autofahrer bei Gerstetten.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 9 Uhr. Der 74-Jährige fuhr mit seinem Chrysler auf der Straße von Ballendorf in Richtung Heldenfingen. Der Senior war in der Mehrstetter Straße unterwegs und wollte die Altheimer Straße in Richtung Altheimer Weg überqueren. Auf der Altheimer Straße fuhr eine 55-Jährige mit ihrem Citroen. Die kam von links aus Richtung Altheim und hatte Vorfahrt. Die beiden Autos stießen zusammen. Durch den heftigen Aufprall kamen die Fahrzeuge von der Straße ab. Der Citroen stieß gegen einen Baum und kam dort zum Stehen. Die beiden Unfallbeteiligten wurden verletzt. Rettungskräfte brachten sie in Kliniken. Abschlepper bargen die nicht mehr fahrbereiten Autos. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 13.000 Euro.

"Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer.

