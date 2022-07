Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Hoher Sachschaden und eine verletzte Person sind das Resultat eines Unfalls am Montag bei Heidenheim.

Ulm (ots)

Kurz vor 14 Uhr fuhr der 29-Jährige mit seinem Opel in der Carl-Schwenk-Straße in Richtung Mergelstetten. Aufgrund der roten Ampel an der Kreuzung zur L 1082 stockte der Verkehr. Das nahm der 29-Jährige zu spät wahr und prallte auf einen vor ihm stehenden Skoda eines 38-Jährigen. Den schob es wiederum auf den Porsche eines 47-Jährigen. Der Unfallverursacher erlitt durch die Wucht des Aufpralls schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte den 29-Jährigen in eine Klinik. Die beiden anderen Fahrer blieben unverletzt. Der Opel und Skoda war nicht mehr fahrbereit. Abschlepper bargen die Fahrzeuge. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 40.000 Euro.

Unachtsamkeit im Straßenverkehr kann weitreichende Folgen haben. Deshalb ist es immer wichtig mit voller Aufmerksamkeit hinter dem Steuer zu sitzen und sich durch nichts ablenken zu lassen. Schon ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reicht aus um sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.

