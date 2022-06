Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Esking, Kreisstraße 38, Verkehrsunfall mit Personenschaden

Coesfeld (ots)

Am 05.06.2022, gegen 15:30 Uhr, wurde der Polizei in Coesfeld ein Verkehrsunfall gemeldet, bei dem 2 Menschen leicht verletzt wurden. Bei den Verletzten handelt es sich um den 25-jährigen Fahrer aus Havixbeck und dessen 27-jährige Beifahrerin aus Nottuln. Die Beiden waren mit einem Sportwagen aus Richtung Aulendorf in Richtung Rosendahl unterwegs. Im Verlauf einer Rechtskurve verlor der Fahrer des Sportcoupes auf regennasser Fahrbahn die Gewalt über sein Fahrzeug und kam im weiteren Verlauf nach rechts von der Straße ab. Beide Personen wurden durch hinzugerufene Rettungskräfte in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell