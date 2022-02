Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlicher Exhibitionist vorläufig festgenommen

Stuttgart-Ost (ots)

Ein 38 Jahre alter Mann steht im Verdacht, am Mittwochnachmittag (23.02.2022) vor einer Frau im Unteren Schloßgarten onaniert zu haben. Die 29-jährige Passantin war gegen 15.15 Uhr aus Richtung Innenstadt kommend in Richtung Bad Cannstatt unterwegs, als sie den 38-Jährigen mit heruntergelassener Hose in einem Gebüsch entdeckte, der sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben soll. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen kurz darauf vorläufig fest. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

