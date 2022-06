POL-COE: Dülmen, Dernekamp/ Korrekturmeldung Schlägerei beim Schützenfest in Dülmen

Coesfeld (ots) - In der Nacht von Freitag (03.06.2022) auf Samstag (04.06.2022) schlugen bislang unbekannte Täter die Heckscheibe eines auf der Holtruper Straße in Senden geparkten Firmenfahrzeugs (Mercedes Van) ein und entwendeten hochwertiges Werkzeug aus dem Inneren des Fahrzeugs. Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930. Rückfragen bitte ...

mehr