Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Aquaplaning offenbar Ursache für Verkehrsunfall auf der B 5

Pritzier (ots)

Aquaplaning war offenbar die Ursache für einen Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag auf der B 5 bei Pritzier. Dabei wurde ein 49-jähriger Kleintransporterfahrer leicht verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge ist der Fahrer mit seinem Fahrzeug auf regennasser Fahrbahn ausgangs einer Rechtskurve nach rechts von der Straße abgekommen. Der Kleintransporter durchfuhr anschließend einen angrenzenden Straßengraben und kippte auf die Seite. Der Fahrer wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Am Kleintransporter, der später abgeschleppt werden musste, entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. In diesem Zusammenhang appelliert die Polizei an alle Kraftfahrer, bei aufkommenden Starkregen unbedingt die Geschwindigkeit zu reduzieren. Insbedonerere bei heftigen Gewitterschauern ist das Aquaplaning-Risiko auf den Straßen groß.

