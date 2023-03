Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Autofahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Pampow (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Pampow ist am Donnerstagmorgen ein 25-jähriger Autofahrer leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge stießen die Autos auf einer Straßenkreuzung in der Schweriner Straße zusammen. Der 25-Jährige wurde hierbei leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den Unfallfahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.

