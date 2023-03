Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Brand eines landwirtschaftlich genutzten Unterstandes

Boizenburg (ots)

Am späten Mittwochnachmittag ist ein Unterstand für Landmaschinen und Kühe in Gothmann bei Boizenburg in Brand geraten. Der Unterstand mit Wellblechdach brannte hierbei vollständig nieder. Personen also auch Tiere wurden nicht verletzt. Durch das Feuer wurden allerdings zwei untergestellte Traktoren komplett zerstört. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren vor Ort. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Vermutlich ist das Feuer im Bereich einer Landmaschine ausgebrochen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 40.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell