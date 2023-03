Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Autofahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Sternberg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall zweier PKW sind am Dienstagmorgen bei Sternberg eine Person schwer und eine weitere Person leicht verletzt worden. Beide Fahrzeuge stießen auf einer Straßenkreuzung der Landesstraße 91 zusammen. Dabei erlitt die 45-jährige Fahrerin eines PKW VW schwere und der 30-jährige Fahrer eines PKW Skoda leichte Verletzungen. Beide wurden anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den Unfallfahrzeugen, die später abgeschleppt werden mussten, entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache. Ein Vorfahrtsfehler wird derzeit vermutet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell