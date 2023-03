POL-LWL: Auto prallt gegen Baum - Fahrerin schwer verletzt

Grabow (ots) - Ein 8 Jahre altes Kind ist am Sonntagnachmittag in Kremmin von einem Auto angefahren und leicht verletzt worden. Der Junge soll ersten Erkenntnissen zufolge die Straßenseite gewechselt haben und hierbei seitlich mit dem Auto kollidiert sein. Der Junge stürzte daraufhin und erlitt leichte Abschürfungen am Arm. Der 8-Jährige wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt jetzt zur ...

