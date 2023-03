Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Radlader von Baustelle bei Wittenburg gestohlen

Wittenburg (ots)

Von einer Baustelle in Wittenburg haben in der Nacht zu Freitag unbekannte Täter einen gelben Radlader des Herstellers Komatsu im Wert von ca. 50.000 Euro gestohlen. Der Vorfall ereignete sich zwischen Donnerstag 21.30 Uhr und Freitag 07.00 Uhr an der Hagenower Chaussee, in der Nähe der BAB 24. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und bittet um Hinweise zu diesem Vorfall.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell