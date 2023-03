Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Anhänger und Container mit Baumaschinen gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Hagenow (ots)

In Wittenburg haben unbekannte Täter einen Anhänger des Herstellers HKM mit dem amtlichen Kennzeichen IZ - XX 18 und schwarze Container gestohlen. In einem Container befanden sich nach Aussagen des Eigentümers ein Minibagger und ein Radlader. In dem weiteren Container, welcher neben dem Anhänger stand, waren Anbauteile der Baumaschinen. Der Vorfall ereignete sich zwischen dem 20.03.2023 21:00 Uhr und dem 23.03.2023 4:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Autohofes in der Rudolf-Diesel-Straße. Der Stehlschaden wird auf etwa 162.000 EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei in Hagenow (03883/6310) ermittelt jetzt wegen Diebstahls in besonders schweren Fall und bittet um Zeugenhinweise zur Tat oder zum Verbleib des Anhängers beziehungsweise der Container.

