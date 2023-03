Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Tatverdächtige nach Bargelddiebstahl gestellt

Parchim (ots)

Nachdem zwei männliche Tatverdächtige am Dienstagabend in einem Einkaufscenter in der Ludwigsluster Straße in Parchim Bargeld aus einer Kasse entwendet hatten, konnten beide Diebe kurze Zeit später im Stadtbereich gestellt werden. Ersten Erkenntnissen zufolge soll einer der Tatverdächtigen einen Mitarbeiter des Supermarktes gezielt abgelenkt haben, während der Komplize Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro aus der Kasse stahl. Zunächst konnten die Tatverdächtigen unbemerkt flüchten, allerdings suchte der Marktleiter daraufhin die nähere Umgebung nach den Dieben ab und konnte diese auch feststellen, sodass die hinzugerufene Polizei anschließend beide Tatverdächtige im Alter von 35 und 39 Jahren stellte. Ein Teil des entwendeten Bargeldes konnte bei den Dieben aufgefunden und beschlagnahmt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls gegen die in Parchim wohnenden Beschuldigten aufgenommen.

