POL-LWL: Diebesgut bei Verkehrskontrolle entdeckt

Boizenburg (ots) - Bei einem Zusammenstoß mit einem LKW Disalcar ist am Samstagnachmittag an der Kreuzung B5 in Höhe Vier eine 31-jährige Autofahrerin schwer verletzt worden. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll die 59-jährige Fahrerin des LKW Disalcar beim Einfahren in den Kreuzungsbereich den von rechts kommenden PKW übersehen haben, so dass es zum Zusammenstoß kam. Dabei wurde die PKW-Fahrerin schwer verletzt und ...

mehr