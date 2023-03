Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Fahrradfahrerin bei Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt

Parchim (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einem PKW ist am Montagmittag in der Karl-Liebknecht-Straße in Parchim eine 61-jährige Fahrradfahrerin schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge soll die 41-jährige Fahrerin des Pkw Mercedes Benz beim Einfahren von einer Parkfläche in den fließenden Verkehr die von links kommende Radfahrerin übersehen haben. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die 61-jährige schwer verletzt wurde. An den Fahrzeugen entstand ein geringer Sachschaden in Höhe von mehreren 100 EUR. Die Ermittlungen der Polizei zur genauen Unfallursache dauern weiter an.

