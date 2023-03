POL-LWL: Fahrer von Kleinkraftrad bei Auffahrunfall leicht verletzt

Ludwigslust/ Grabow (ots) - In Ludwigslust und in Grabow haben unbekannte Täter am Donnerstagnachmittag Geldbörsen aus parkenden Autos gestohlen. Betroffen waren in beiden Fällen Fahrzeuge, die vor Einkaufsmärkten standen. In beiden Fällen befand sich Bargeld in den gestohlenen Geldbörsen, sodass ein finanzieller Gesamtschaden in Höhe von 600 Euro entstand. Aufbruchspuren hat die Polizei in beiden Fällen nicht ...

mehr