Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Geldbörsen aus zwei PKW gestohlen

Ludwigslust/ Grabow (ots)

In Ludwigslust und in Grabow haben unbekannte Täter am Donnerstagnachmittag Geldbörsen aus parkenden Autos gestohlen. Betroffen waren in beiden Fällen Fahrzeuge, die vor Einkaufsmärkten standen. In beiden Fällen befand sich Bargeld in den gestohlenen Geldbörsen, sodass ein finanzieller Gesamtschaden in Höhe von 600 Euro entstand. Aufbruchspuren hat die Polizei in beiden Fällen nicht feststellen können. Vermutlich waren die Fahrzeuge zur Tatzeit nicht ordnungsgemäß verschlossen. Aufgrund der Begehungsweise und der zeitlichen Nähe wird ein Zusammenhang beider Taten geprüft. Es wird wegen Diebstahls ermittelt. Angesichts der beiden Vorfälle appelliert die Polizei erneut, keine Wertgegenstände in parkenden Fahrzeugen zurückzulassen. Auch bei einem kurzen Halt sollten Wertgegenstände nicht im Auto zurückbleiben. Zudem sollten Fahrzeuge beim Verlassen prinzipiell ordnungsgemäß verschlossen werden.

