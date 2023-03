Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Versuchte Raubstraftat in Zarrentin aufgeklärt

Zarrentin (ots)

Eine versuchte Raubstraftat Ende November letzten Jahres in Zarrentin, bei der zwei Personen leicht verletzt wurden, konnte nun durch die Kriminalpolizei in Boizenburg aufgeklärt werden. Die Kriminalpolizei hat einen 17-jährigen Tatverdächtigen aus Schleswig-Holstein ermitteln können. Dem deutschen Jugendlichen wird vorgeworfen, in den Abendstunden des 24.November 2022 einen 52-jährigen Mann auf offener Straße geschlagen und getreten zu haben. Zuvor soll der Beschuldigte Bargeld vom Opfer verlangt haben. Der Täter soll erneut auf das Opfer eingeschlagen haben, als dieses mit seinem Handy die Polizei alarmieren wollte. Zudem soll der 17-Jährige versucht haben, dem 52-Jährigen das Handy zu entreißen. Im Zuge des Angriffs wurde der 52-Jährige leicht verletzt. In das Geschehen mischte sich anschließend ein 64-jähriger Zeuge ein, der dem Opfer zur Hilfe kam und den Tatverdächtigen festhalten wollte. Auch der 64-Jährige erlitt durch die körperliche Attacke des Angreifers leichte Verletzungen. Nach dem Vorfall flüchtete der Täter. Im Zuge der Ermittlungen und nach Hinweisen von mehreren Zeugen geriet der Beschuldigte schließlich in den Fokus der Kriminalpolizei. Gegen ihn wird jetzt wegen Körperverletzung und versuchten Raubes ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell