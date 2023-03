Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Erneut Tankbetrüger auf der BAB 24 gefasst

Zarrentin / Stolpe (ots)

Kurz nach der Tat hat die Polizei am Dienstagnachmittag auf der BAB 24 bei Parchim einen Tankbetrüger gestellt. Der 25-jährige Verdächtige soll zuvor an einer Autobahntankstelle bei Zarrentin seinen PKW für über 67 Euro betankt haben und dann ohne zu bezahlen davongefahren sein. Das Tankstellenpersonal bemerkte den Vorfall und informierte umgehend die Polizei. Dabei wurden der Polizei auch die Automarke sowie das Kennzeichen des flüchtigen PKW mitgeteilt. Wenig später entdeckte die Autobahnpolizei das in Fahrtrichtung Berlin fahrende Auto und stoppte es anschließend. Gegen den 25-jährigen aus Georgien stammenden Fahrer hat die Polizei daraufhin Anzeige wegen Betruges erstattet.

Bereits am Montagnachmittag hatte die Polizei auf der BAB 24 zwischen Wöbbelin und Hagenow einen Tankbetrüger gestellt (wir informierten am Dienstag). Der 40-jährige Beifahrer eines PKW hatte an einer Autobahntankstelle bei Stolpe für über 75 Euro Benzin getankt und die Rechnung anschließend nicht bezahlt. Gegen den Tatverdächtigen wurde ebenso Anzeige wegen Betruges erstattet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell