POL-K: 230213-2-K/LEV Streifenbeamte stoppen mutmaßlichen Drogendealer auf E-Scooter in Leverkusen-Küppersteg

Köln (ots) - Nach dem Diebstahl eines schwarzen Porsche 911 aus der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Nacht zu Donnerstag (9. Februar) in der Friedrich-Schmidt-Straße in Köln-Braunsfeld sucht die Polizei Köln dringend Zeugen. Der 37 Jahre alte Eigentümer bemerkte den Diebstahl seines etwa 100.000 Euro teuren Porsche (Baujahr 2018) am Donnerstagmorgen ...

