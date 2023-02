POL-K: 230210-3-K Mann schwerverletzt auf Gummersbacher Straße aufgefunden - Zeugensuche

Köln (ots) - Die Polizei Köln sucht nach einer Fahrradfahrerin, die am Dienstagnachmittag (7. Februar) einen Fußgänger (60) am Stammheimer Ufer in Köln-Mülheim angefahren haben soll. Laut Zeugenangaben soll die Unbekannte den 60-Jährigen gegen 14.30 Uhr beim Überholen auf dem kombinierten Fuß-und Radweg an der linken Schulter getroffen haben und anschließend ...

